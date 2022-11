Roma: 12 e 13 novembre open day carta identità in Municipi III, IV, VI, XI, XIII e XV ed ex Pit (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da aprile a oggi sono circa 14 mila le carte d'identità elettroniche complessivamente rilasciate da Roma Capitale in occasione degli Open Day e il prossimo weekend saranno garantite ulteriori 900 richieste di Cie. Si tratta di uno sforzo eccezionale che si affianca al potenziamento del sistema ordinario di rilasci, per cui ringrazio sentitamente gli ufficiali dell'Anagrafe, i Municipi e i Dipartimenti capitolini competenti impegnati nell'attuare il piano dell'amministrazione per migliorare il servizio e ridurre ulteriormente i tempi di attesa", ha commentato Andrea Catarci, assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti. Per espletare la richiesta della Cie bisognerà presentarsi muniti di ticket di prenotazione all'Open day, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento. (Com)