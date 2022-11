Ue: Commissione presenta comunicazione su nuovo piano d'azione su mobilità militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea e l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, hanno presentato una comunicazione su un nuovo piano d'azione sulla mobilità militare. Il piano mira ad aiutare le forze armate europee a rispondere meglio, più rapidamente e su scala sufficiente alle crisi che scoppiano alle frontiere esterne dell'Ue. Inoltre, si prevede di rafforzare la capacità comunitaria di sostenere gli Stati membri e i loro partner per quanto riguarda il trasporto delle truppe e delle loro attrezzature. Il nuovo Piano di mobilità militare copre il periodo 2022-2026 e comprende l'identificazione di possibili lacune nelle infrastrutture, la digitalizzazione dei processi amministrativi relativi alla logistica doganale e ai sistemi di mobilità militare, nuove misure per proteggere le infrastrutture di trasporto da attacchi informatici e altre minacce ibride, e la promozione dell'accesso alle capacità di trasporto strategico. (segue) (Beb)