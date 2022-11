Ue: Commissione presenta comunicazione su nuovo piano d'azione su mobilità militare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, viene prevista la massimizzazione delle sinergie con il settore civile, in modo da migliorare la mobilità delle forze armate, in particolare per via aerea e marittima, e il miglioramento dell'efficienza energetica e la resilienza climatica dei sistemi di trasporto. Il nuovo piano d'azione, nelle intenzioni della Commissione Ue, contribuirà a rafforzare la cooperazione con la Nato e i principali partner strategici, come Stati Uniti, Canada e Norvegia, promuovendo al contempo la connettività e il dialogo con i partner regionali e i Paesi dell'allargamento, come Ucraina, Moldavia e Balcani occidentali. (Beb)