Ucraina: Meloni, pace non è qualcosa da dare per scontata, Italia ha posizione chiara su sostegno a Kiev

- La pace non è qualcosa da dare per scontato ma per cui “dobbiamo lavorare con impegno ed essere pronti e difenderci efficacemente”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante una conferenza stampa a Palazzo Chigi con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. “In questo contesto ho ribadito che l’Italia sostiene con forza l’integrità territoriale, la sovranità e la libertà dell’Ucraina”, ha aggiunto. “La coesione politica della Nato e il nostro impegno fermo a sostegno della causa ucraina sono la risposta migliore degli Alleati della Nato che possono dare in termini di determinazione e a rimanere uniti e difendere la sicurezza euro-atlantica”, ha proseguito. “Io credo che l’Italia abbia ampiamente dimostrato di avere una posizione molto chiara da questo punto vista”, ha sottolineato il capo del governo. (Res)