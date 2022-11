Cambogia: Ucraina aderisce a Trattato di amicizia e cooperazione nel Sud-est asiatico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri Kuleba è stato ricevuto dal primo ministro della Cambogia, Hun Sen, che nell’occasione ha riaffermato la posizione del proprio Paese sulla guerra in Ucraina e ha auspicato una soluzione pacifica. Il premier, inoltre, ha offerto la disponibilità della Cambogia a formare, in collaborazione col Giappone, sminatori ucraini. Hun Sen si è poi congratulato con l’Ucraina per l’adesione al Tac e ha assicurato che la Cambogia, con gli altri membri dell’Asean, continuerà a lavorare affinché l’Ucraina diventi partner di dialogo settoriale. Kuleba, ipotizzando una visita del presidente Volodymyr Zelensky in Cambogia in futuro, ha invitato Hun Sen a visitare l’Ucraina. Il rappresentante di Kiev ha espresso gratitudine alla Cambogia per la posizione espressa sulla guerra e per aver agevolato il percorso verso il Trattato e ha augurato alla presidenza cambogiana dell’Asean successo nei vertici. Infine, ha ribadito l’intenzione del governo ucraino di nominare presto un ambasciatore a Phnom Penh. (Fim)