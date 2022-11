Turismo: domani e sabato la II edizione di Sardegna, terra di Cammini tutto l’anno a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani (venerdì 11) e sabato 12 novembre, a Milano nella sala del Palazzo delle Stelline (corso Magenta, 61), si terrà la seconda edizione di “Sardegna, terra di Cammini tutto l’anno”. “L’Isola è un affascinante territorio da scoprire a passo lento in ogni stagione e vogliamo che si affermi come meta privilegiata dei numerosi appassionati – ha detto l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa – Due giorni di incontri e di confronto con esperti, giornalisti, autori e camminatori per parlare di Cammini come strumento di valorizzazione turistica della bellezza, dell'identità e dell’accoglienza delle aree interne e come possibile argine allo spopolamento. Il turismo lento e sostenibile è parte fondamentale della nostra proposta turistica”. (segue) (Rsc)