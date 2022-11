Turismo: domani e sabato la II edizione di Sardegna, terra di Cammini tutto l’anno a Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 11, dopo la presentazione (ore 10.30) della ‘Via di Francesco’ e dell’Emilia Romagna dei Cammini e dei Monasteri, si terrà la tavola rotonda “Identità e bellezza versus spopolamento” alla quale, oltre all’assessore Chessa, parteciperanno Maurizio Dematteis, direttore di “Dislivelli”, il fotografo Riccardo Carnovalini, Antonella Tiranti, direttore del servizio turismo della Regione Umbria, ed Emanuele Burioni, direttore dell’Apt dell’Emilia Romagna. A seguire, Renato Tomasi, responsabile del progetto turismo culturale-religioso in Sardegna, presenterà la seconda edizione di “Noi Camminiamo in Sardegna”, in programma ad ottobre 2023. Nel pomeriggio, sessione rivolta esclusivamente agli addetti ai lavori, si confronteranno amministratori locali, guide ambientali escursionistiche, tour operator, costruttori di cammini e giornalisti e ci saranno alcuni tavoli tecnici e programmatici sulle ‘Destinazioni di pellegrinaggio’ e sui ‘Cammini di Sardegna’. (segue) (Rsc)