© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo garantire la continuità del business. “I trend sono in netto miglioramento”. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato di Tim, Pietro Labriola, nel corso della conference call con gli analisti sui risultati del terzo trimestre 2022. Labriola ha sottolineato che per alcune metriche “siamo in anticipo rispetto ai nostri obiettivi”. (Rin)