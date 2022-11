Rifiuti: De Lucia (Fd'I Municipio Roma XII), bonifica Malagrotta grazie a Draghi dopo 10 anni di nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Municipio Roma XII "dobbiamo dire grazie alla pandemia perché erano dieci anni che non si sapeva come intervenire su Malagrotta" perché "è grazie al commissario Vadalà e al governo Draghi che sono stati stanziati questi soldi e non grazie alle precedenti amministrazioni". Lo ha detto il consigliere di Fratelli d'Italia al Municipio Roma XII, Gianni De Lucia, nel corso del consiglio straordinario del Municipio Roma XII sulla discarica di Malagrotta. "Da quando è stata chiusa Malagrotta nessuno è mai riuscito a mettere fine o inizio a questa bonifica. In questi 10 anni - ha spiegato - possiamo dire che le amministrazioni locali hanno fallito, non importa il colore o il partito. Non posso criticare il progetto del sindaco e di Vadalà - ha aggiunto De Lucia -, ma posso fare una raccomandazione: siate presenti sul territorio più di quello che hanno fatto le amministrazioni precedenti, coinvolgere comitati e cittadini, siate trasparenti. Il sindaco e l'assessore oggi - ha concluso - con la mano sinistra alzano lo stendardo della bonifica ma, ricordo, con la destra mettono altri impianti". (Rer)