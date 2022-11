Tlc: Vodafone collabora con IBM nello sviluppo della tecnologia Quantum Computing

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Vodafone ha annunciato una collaborazione con IBM sulla sicurezza informatica quantistica e per lo sviluppo di potenziali casi d'uso quantistici nelle telecomunicazioni. Il gruppo Vodafone - si legge in una nota - si unisce inoltre all'IBM Quantum Network, che darà all'azienda accesso cloud ai sistemi avanzati di calcolo quantistico di IBM, così come alle competenze da leader del settore di IBM. Nell'ambito di questa collaborazione, Vodafone esplorerà il calcolo quantistico per una varietà di casi d'uso delle telecomunicazioni e accrescerà inoltre le competenze dei propri dipendenti nella tecnologia quantistica attraverso la prototipazione iterativa guidata da IBM, oltre a ricercare attivamente esperti di calcolo quantistico. Vodafone esplorerà come applicare la tecnologia di crittografia IBM Quantum Safe all'intera e diversificata infrastruttura e sistemi di rete. I futuri computer quantistici - continua la nota - rappresenteranno una minaccia per gli standard di sicurezza di oggi, così come la Crittografia asimmetrica (Public-key cryptography). I protocolli di crittografia a sicurezza quantistica non solo esistono già oggi e offrono la capacità di aiutare a proteggere i dati e i sistemi classici dalle potenziali capacità di decrittazione di questi futuri computer, ma il National Institute of Standards and Technology (NIST) degli Stati Uniti ha recentemente annunciato che quattro algoritmi sono stati scelti per far parte di un protocollo per la standardizzazione entro il 2024. (segue) (Com)