Tlc: Vodafone collabora con IBM nello sviluppo della tecnologia Quantum Computing (2)

- IBM e Vodafone sono anche tra i primi membri della GSMA Post-Quantum Telco Network Taskforce, la cui missione è aiutare a definire politiche, normative e processi aziendali degli operatori per una maggiore protezione delle telecomunicazioni in un futuro di informatica quantistica avanzata. Vodafone - conclude la nota - si unisce a più di 200 membri di IBM Quantum Network, una comunità globale di aziende Fortune 500, start-up, istituzioni accademiche e laboratori di ricerca che lavorano per far progredire il calcolo quantistico ed esplorare applicazioni pratiche. (Com)