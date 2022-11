Lazio 2023: Zingaretti, Conte più che erodere consenso al Pd fa perdere centrosinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è una legittima voglia di mettere in campo una politica, ma a me dispiace che a pagare il prezzo siano i cittadini del Lazio". Lo ha detto il governatore uscente del Lazio e deputato del Pd Nicola Zingaretti al Tgr Lazio, rispondendo a chi gli chiedeva se ritenesse che il presidente del M5s, Giuseppe Conte, stia cercando di erodere il consenso al Pd."I cittadini del Lazio in maggioranza, il 49,5 per cento, il 25 settembre hanno votato per i partiti che sostengono l'attuale governo regionale e per il centrodestra hanno votato il 45 per cento, dunque 45 per cento loro e 49,5 per cento noi. Quindi se siamo uniti vinciamo. Rompere questa unità è un grave errore", ha sottolineato Zingaretti. (Rer)