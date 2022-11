Slovenia: premier Golob, nessuno rimarrà al freddo poiché abbiamo sufficiente energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuno in Slovenia rimarrà al freddo poiché ci sarà sufficiente energia e i prezzi rimangono regolamentati e prevedibili per le famiglie e l'economia. Lo ha detto il premier sloveno Robert Golob ripreso dall'agenzia di stampa "Sta". "Regolando i prezzi, pagando supplementi energetici e altre misure, abbiamo assicurato che l'energia in quanto tale non sia un ulteriore generatore di povertà tra le persone", ha sottolineato il primo ministro, annunciando investimenti nelle fonti di energia rinnovabile. "Se riusciremo a fare una svolta verde, raggiungeremo tre obiettivi in un colpo solo: avere fonti di energia accettabili dal punto di vista ambientale, avere fonti che non dipendono dalle fluttuazioni globali e trattenere qui tutti i soldi che spendiamo in energia e investimenti, cioè diventare anche finanziariamente autosufficienti", ha aggiunto Golob. Egli è convinto che la svolta verde sia "la migliore risposta all'attuale crisi energetica". "L'obiettivo è abbandonare completamente l'uso del carbone nella produzione di elettricità in Slovenia entro il 2033, con solo dal cinque al sette per cento di fonti energetiche fossili e gas naturale. Tutto il resto sarebbe basato sull'energia nucleare, o principalmente su fonti di energia rinnovabile" ha sottolineato il premier sloveno, il quale per quanto riguarda l'energia nucleare, ritiene necessario un "referendum sulla costruzione del secondo blocco della centrale di Krsko (Nek)".(Seb)