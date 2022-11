Energia: Descalzi, per abbassare i prezzi dobbiamo investire in infrastrutture e diversificare le fonti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le condizioni per ridurre i prezzi dell'energia non riguardano solo il fatto di avere un tetto al prezzo del gas, dobbiamo diversificare le fonti e investire in infrastrutture, o l'Europa perderà di competitività sul mercato. Lo ha detto Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, all'evento di presentazione dello studio Proposal for a Zero Carbon technology roadmap, organizzato The European House – Ambrosetti e Eni a Bruxelles. "Dobbiamo diversificare le fonti di approvvigionamento attraverso collaborazioni con il Qatar, Gli Stati Uniti, Il Nord Africa o l'Africa Subsahariana come sta facendo Eni", ha detto Descalzi, sottolineando poi l'importanza di investire nelle infrastrutture energetiche. "Dobbiamo investire nel gas e nei rigassificatori e costruire, in alcuni casi, nuovi liquefattori", ha dichiarato Descalzi. "In Europa dobbiamo capire qual è il ruolo del gas, se non ci fosse nel prossimo futuro non potremmo infatti fare investimenti", ha avvertito l'amministratore delegato di Eni. "Per strappare un buon prezzo ai partner commerciali, solitamente dobbiamo fare contratti a lungo termine, in modo da permettere ai fornitori, in 15-20 anni, di recuperare gli investimenti affrontati per portare il gas in Europa. I nostri investimenti nei rigassificatori o liquefattori hanno tempi di ammortamento di 15-20 anni mediamente", ha spiegato. "La domanda che dobbiamo porci, e che va posta alla comunità europea, è se possiamo investire in progetti che fra 4, 5 o 6 anni non potranno essere più ammortizzati, dato che il gas sta uscendo dalla tassonomia europea", ha sottolineato Descalzi. "La transizione deve essere accompagnata dalla sicurezza energetica e dalla competitività, e l'industria europea sta perdendo in termini di competitività", ha concluso. (Beb)