Migranti: Ocean Viking, Francia autorizza evacuazione sanitaria di 4 persone

- Il governo francese ha annunciato l'evacuazione sanitaria di quattro persone a bordo della Ocean Viking, nave bloccata nel Mediterraneo con 234 migranti a bordo. "Il segretariato generale del mare, su istruzione della prima ministra (Elisabeth Borne), mette in atto un'operazione di evacuazione sanitaria in mare di quattro migranti attualmente a bordo dell'Ocean Viking", si legge in un comunicato diffuso dal segretariato. Secondo l'organizzazione non governativa Sos Mediterranée, si tratta di tre migranti e un accompagnatore.(Frp)