Energia: Descalzi, per l'Italia è importante costruire nuovi rigassificatori

- Durante questo inverno l'Italia avrà pochi problemi di approvvigionamento di gas. "Il problema sarà il riempimento degli stoccaggi per il prossimo anno". Lo ha detto Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, all'evento di presentazione dello studio Proposal for a Zero Carbon technology roadmap, organizzato da Eni a Bruxelles. "Dopo la riduzione di forniture da parte della Russia, dovremo pensare a come ripetere l'operazione di stoccaggio del gas fatta in questo anno", ha detto. "L'Italia ha sostituito parzialmente il gas russo con altri fornitori di Gnl e i nostri impianti di rigassificazione sono occupati fino al 2026, per un totale annuale di sette miliardi di metri cubi", ha aggiunto. "La criticità è quella di costruire altri rigassificatori, altrimenti i fornitori potrebbero rivolgersi ad altre nazioni", ha concluso. (Beb)