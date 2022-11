Roma: Diaco-Gagliassi (M5s), indignazione e dolore per incendio a Villa Massimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'incendio che ha distrutto nella notte la ex Casina dei Pini di Villa Massimo "siamo davvero addolorati ma soprattutto indignati", si tratta di "un luogo storico della zona intorno a piazza Bologna che come passata amministrazione avevamo già iniziato a riqualificare". Lo dichiarano in una nota il consigliere capitolino Daniele Diaco e la consigliera al Municipio Roma II Elisabetta Gagliassi, entrambi del M5s. "Il nostro intento era quello di avviare un processo consultivo con la cittadinanza per individuarne la migliore destinazione d'uso - aggiungono -. Invece l'attuale amministrazione Gualtieri l'ha completamente abbandonata nel degrado e nell'incuria più totali, preda dei vandali che hanno distrutto un bene ricettivo preziosissimo sottraendolo così alla fruizione della cittadinanza. Va anche sottolineato come noi avevamo riaperto dopo tanti anni al pubblico la stessa Villa Massimo dove la casina sorgeva, costruendo un'area giochi per i bimbi che è un vero fiore all'occhiello per il quartiere. Questo è un giorno molto triste per tutti i cittadini romani. Vergogna, vergogna e ancora vergogna". (Com)