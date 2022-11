Migranti: Francia, Le Pen contraria ad arrivo nave Ocean Viking

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica di fermezza del partito francese Rassemblement National "in materia di immigrazione è la sola a poter impedire a degli uomini e delle donne di rischiare la propria vita per raggiungere il nostro continente". Lo ha scritto su Twitter la leader del partito di estrema destra francese, Marine Le Pen, in merito alla questione della Ocean Vinking, nave bloccata nel Mediterraneo con a bordo più di 200 migranti. "Dobbiamo rifiutarci di essere i complici dei trafficanti di esseri umani e rifiutare che l'Ocean Viking accosti in Francia", ha aggiunto Le Pen.(Frp)