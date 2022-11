Energia: Coldiretti, crisi ristoranti travolge un terzo della spesa alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi della ristorazione travolge a valanga l’intera filiera agroalimentare con i consumi fuori casa che rappresentano 1/3 della spesa degli italiani. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare l’allarme della Fipe-Confcommercio. La riduzione dell’attività – sostiene la Coldiretti – pesa, infatti sulla vendita di molti prodotti, dal vino alla birra, dalla carne al pesce, dalla frutta alla verdura che trovano in ristoranti e bar un importante mercato di sbocco. In alcuni settori come quello ittico e vitivinicolo la ristorazione – continua la Coldiretti – rappresenta addirittura il principale canale di commercializzazione per fatturato ma ad essere stati più colpiti sono i prodotti di alta gamma dal vino ai salumi, dai formaggi fino ai tartufi. Al calo delle vendite si aggiunge – sottolinea la Coldiretti - l’esplosione lungo la filiera dei costi di produzione a partire dall’agricoltura dove si registrano infatti aumenti che vanno dal +170 per cento dei concimi al +90 per cento dei mangimi al +129 per cento per il gasolio fino al +500 per cento delle bollette per pompare l’acqua per l’irrigazione dei raccolti. Ma rincari – continua la Coldiretti - riguardano anche l’alimentare con il vetro che costa oltre il 50 per cento in più rispetto allo scorso anno, il 15 per cento il tetrapack, il 35 per cento le etichette, il 45 per cento il cartone, il 60 per cento i barattoli di banda stagnata, fino ad arrivare al +70 per cento per la plastica, secondo l’analisi Coldiretti. “Bisogna salvare una filiera vitale per il Paese”, afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che “la filiera agroalimentare vale 575 miliardi di euro, quasi un quarto del Pil nazionale, e vede impegnati ben 4 milioni di lavoratori in 740 mila aziende agricole, 70 mila industrie alimentari, oltre 330 mila realtà della ristorazione tra bar, ristoranti e agriturismi e 230 mila punti vendita al dettaglio”. (Rin)