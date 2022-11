Imprese: Celli, in Campidoglio i 25 maestri gelatieri finalisti alla Coppa Italia del settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri pomeriggio la presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli ha ospitato in Campidoglio i 25 maestri gelatieri che parteciperanno alle fasi finali della Coppa Italia di Gelateria che si svolgeranno a Roma nell'ambito della nona edizione di Excellence food innovation in programma da oggi fino a sabato presso la Nuvola all'Eur. "Siamo onorati di avere a Roma una manifestazione dedicata al gelato e alla promozione di un'eccellenza del nostro Paese, riconosciuta a livello internazionale - dichiara in una nota la presidente Celli -. La gelateria è una delle attività artigianali che riesce a valorizzare i caratteri più interessanti e peculiari dei territori regionali, abbinando tradizione ed innovazione, mettendo insieme prodotti tipici a nuovi gusti sempre più originali. Un settore vitale per l'economia italiana. Al tempo stesso, però, non dobbiamo abbassare l'attenzione sulle difficoltà che sta vivendo, così come tanti comparti produttivi, a seguito della crisi energetica. Ringrazio quindi l'Associazione Italiana Gelatieri per il lavoro che svolge per promuovere l'impegno di tanti professionisti e uno dei prodotti della cultura gastronomica italiana".(Com)