Algeria-Turchia: ministri Energia discutono opportunità di partnership nel settore (2)

- Le due parti hanno preso atto delle opportunità e delle possibilità di investimento e di partenariato tra le istituzioni dei due Paesi nel settore energetico e nel campo degli idrocarburi in Algeria e all'estero, soprattutto a livello africano. I due ministri hanno discusso altri aspetti della cooperazione relativi allo scambio di esperienze, opportunità di investimento e partnership fornite dal settore minerario in Algeria, in particolare nel campo della ricerca geologica, esplorazione, sfruttamento e produzione di materie minerali in Algeria. La delegazione turca incontrerà anche aziende del settore ed esperti algerini per discutere in merito a settori di interesse comune. (Ala)