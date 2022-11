Migranti: Tunisia, Guardia costiera recupera 405 persone in una sola notte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 1.999 tunisini sono sbarcati in Italia in modo irregolare durante il mese di ottobre. È quanto emerge dai dati pubblicati dal Forum tunisino per i diritti economici e sociali (Ftdes) nel rapporto "Statistiche sull'immigrazione irregolare per il mese di ottobre 2022". Il Forum ha reso noto che sono state sventate circa 326 operazioni, mentre sono state fermate 5.650 persone mentre tentavano di attraversare il confine. Dall'inizio di quest'anno, il Forum ha registrato l'arrivo in Italia di 16.292 migranti, in aumento rispetto ai 14.342 nel 2021. (Tut)