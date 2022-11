Rifiuti: al via consiglio dei Municipi XII e XI su Malagrotta, comitati in Aula chiedono di intervenire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperto il consiglio straordinario congiunto dei Municipi XII e XI di Roma sulla bonifica della discarica di Malagrotta. Nell'aula consiliare di via Mazzacurati a Roma sono arrivati il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l'assessora ai rifiuti di Roma, Sabrina Alfonsi e i presidenti del Municipio Roma XII, Elio Tomassetti e del Municipio Roma XI, Gianluca Lanzi. Insieme a loro, nell'emiciclo, anche una schiera di cittadini e rappresentanti dei comitati che hanno chiesto di poter intervenire. "È dal 1985 che lotto. È ora che i cittadini si sveglino, vogliamo sapere di Malagrotta e di Casal Selce. Vogliamo sapere la porfina, assessore e sindaco, ho 70 anni", ha detto il rappresentante di un comitato in apertura del consiglio durante il quale saranno discussi gli interventi di bonifica della discarica romana. Al momento non è previsto l'intervento dei cittadini, ma la richiesta sarà vagliata dai presidenti del consiglio dei due Municipi. (Rer)