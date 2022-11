Terzo settore: Antoniano, la povertà travolge famiglie, +79 per cento richieste di aiuto a mense francescane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non sono solo le famiglie a chiedere aiuto: nel 2022 sono quasi 7.000 i singoli che si sono rivolti alle mense di Operazione Pane, registrando un incremento del 10 per cento rispetto alle 6.300 persone che hanno chiesto aiuto nel 2021. "Dal 2019 a oggi abbiamo visto aumentare anno dopo anno le famiglie che si rivolgono alle mense di Operazione Pane per un pasto caldo o per un supporto nelle spese quotidiane", sottolinea il direttore dell’Antoniano fra Giampaolo Cavalli. "La situazione è già grave – aggiunge – e la crisi economica che stiamo vivendo non può che esacerbare il problema. Abbiamo già riscontrato un aumento delle richieste di aiuto per sostenere il costo della vita: le persone che si rivolgono alle strutture della rete di Operazione Pane non chiedono più solo sostegno alimentare, ma anche un aiuto di tipo economico per pagare le bollette, l’affitto e comprare i libri di scuola per i bambini". Per garantire un pasto caldo e un aiuto concreto alle migliaia di famiglie e persone sole che vivono nel disagio, l'Antoniano ha lanciato una campagna sms solidale che sarà attiva dal 10 novembre al 9 dicembre. Per offrire un contributo basta inviare un sms o fare una telefonata da rete fissa al numero solidale 45588. "In occasione della VI Giornata Mondiale dei Poveri che ricorre il prossimo 13 novembre – aggiunge fra Giampaolo Cavalli – vogliamo fare nostre le parole di Papa Francesco: impegniamoci, come comunità, affinché a nessuno manchi il necessario. 'Tendiamo la mano' al prossimo e riflettiamo sul nostro stile di vita e sulle tante povertà del presente". (Rem)