Cina: Xi, pronti a condividere risorse e rafforzare sicurezza sul digitale

- La Cina è pronta a collaborare con la comunità internazionale per creare un percorso di sviluppo digitale contraddistinto dalla condivisione delle risorse, dal dinamismo economico, dalla governance efficiente e da sicurezza e vantaggi reciproci. Lo ha dichiarato il presidente Xi Jinping in una lettera inviata al summit di Wuzhen della Conferenza mondiale di internet, inaugurato ieri nella provincia orientale del Zhejiang. Il capo di Stato ha parlato della progressiva integrazione della tecnologia nello sviluppo socioeconomico, notando come l’innovazione abbia cambiato i metodi di produzione, nonché l’approccio alla vita e alla governance sociale. (segue) (Cip)