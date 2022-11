Cina: Xi, pronti a condividere risorse e rafforzare sicurezza sul digitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta a “sfide e opportunità” poste dalla digitalizzazione, la comunità internazionale dovrebbe rafforzare il dialogo e gli scambi, approfondire la cooperazione e collaborare alla costruzione di uno spazio cibernetico più equo e ragionevole, aperto e inclusivo, sicuro, stabile e dinamico”, ha detto Xi. “Verso un futuro digitale condiviso in un mondo connesso: costruire una comunità con un futuro condiviso nel cyberspazio" è il titolo scelto per l’edizione annuale del vertice, cui partecipano circa 2mila rappresentanti da oltre 120 Paesi e regioni. (Cip)