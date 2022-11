Kazakhstan-Italia: il pianista Alessandro Martire in concerto ad Astana per il ciclo "Mani esperte"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una platea di oltre 1700 invitati ha applaudito ad Astana il maestro pianista e compositore Alessandro Martire, giovane talento italiano, che ha eseguito in anteprima mondiale il suo nuovo album, “Wind of Gea”. Sonorità evocative e potenti, espressione di una musica intesa come incontro culturale fra i popoli e come strumento per riscoprire l’armonia fra esseri umani e natura. Martire, nato nel 1992, cioè lo stesso anno nel quale Italia e Kazakhstan stabilivano relazioni diplomatiche, si è esibito alla Kazakhstan Central Concert Hall, “tempio” italiano della musica, realizzato dall’architetto Manfredi Nicoletti. L’iniziativa rientrava nel ciclo di eventi “Mani esperte”, delineato dall’ambasciata per celebrare i 30 anni di relazioni fra Italia e Kazakhstan in una logica di cooperazione e promozione integrata. Mani esperte dell’artista, dunque, hanno eseguito musiche inedite all’interno di un luogo costruito da mani italiane, altrettanto esperte. (segue) (Res)