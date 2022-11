Kazakhstan-Italia: il pianista Alessandro Martire in concerto ad Astana per il ciclo "Mani esperte" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Torno in Kazakhstan, dove ho trovato un pubblico giovane, ma molto competente, che ama tantissimo l’Italia. Sono felice di lanciare qui il mio nuovo album, Wind of Gea, ispirato dal vento, protagonista della straordinaria natura di questo Paese. Un contributo personale all’amicizia fra i nostri popoli e alla promozione della cultura italiana in Kazakistan”. L’evento era molto atteso anche dai media locali. Nel corso della serata, infatti, è stato lanciato il videoclip di “Larme”, brano inedito composto da Alessandro Martire per celebrare l’amicizia fra Italia e Kazakhstan, proposto qui in anteprima mondiale. Frutto di una collaborazione pubblico-privato fra l’ambasciata e l’azienda italiana Technogym, leader mondiale nel settore del wellness, il video, unico nel suo genere, è stato filmato nel Charyn Canyon, teatro naturalistico fra i più belli dell’Asia centrale, meta di turismo da tutto il mondo. Un pianoforte bianco al centro di uno scenario naturale particolarmente evocativo. Una musica, a tratti potente, a tratti nostalgica, che richiama il valore del dialogo fra i popoli come base delle relazioni internazionali e l’esigenza di recuperare l’“armonia” con la natura. (segue) (Res)