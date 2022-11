Kazakhstan-Italia: il pianista Alessandro Martire in concerto ad Astana per il ciclo "Mani esperte" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sia il concerto che il videoclip di Larme – ha commentato l’ambasciatore d’Italia ad Astana, Marco Alberti – riflettono un’idea di cooperazione basata su tre principi. Innanzitutto, fare cose insieme: Martire non ha suonato solo, ma con la Kazakh State Symphony Orchestra. Secondo, proporre iniziative innovative, per elevarne l’impatto e aggregare partner: al concerto abbiamo voluto accompagnare un video unico e straordinario, registrato nel Charyn Canyon, che verrà poi diffuso sui social e visto da tantissime persone, qui e in altri Paesi. Infine, esaltare la componente integrata, ma anche sostenibile, della promozione: cultura e impresa, pubblico e privato, ambasciata e Kazakh Tourism, moltiplicando il valore per ognuno. Aver presentato l’iniziativa nei giorni della Cop27 di Sharm El-Sheik, poi, rafforza l’idea della cultura come espressione di un nuovo rapporto fra essere umano e ambiente”. Tutto esaurito anche a Bishkek, dove Martire si recherà, sempre con il supporto dell’ambasciata, per un secondo concerto in Asia centrale, il 10 novembre nel quadro delle celebrazioni per il trentennale delle relazioni bilaterali fra Italia e Kirghizistan. (Res)