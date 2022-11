Montenegro: presidente Djukanovic chiede parere Commissione Venezia per legge su premier designato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Montenegro, Milo Djukanovic, ha chiesto alla Commissione di Venezia un parere urgente sulle modifiche alla legge sulla nomina del premier designato, che lui stesso non ha firmato e ha rispedito pochi giorni fa all'Assemblea. Lo ha annunciato il consigliere del presidente, Boris Bastijancic, ripreso dall'emittente "Rtcg". Bastijancic ha precisato che Djukanovic è preoccupato del fatto che, "nonostante il non funzionamento della Corte costituzionale, alcuni titolari del potere esecutivo e legislativo stanno adottando misure che vanno oltre il livello limitato delle loro competenze definito dalla Costituzione". Il presidente montenegrino avrebbe sottolineato che "la conseguenza della possibile nuova votazione degli emendamenti alla legge sull'assegnazione del mandato del governo e la sua entrata in vigore in brevissimo tempo, potrebbe essere il crollo dell'ordine costituzionale del Montenegro e dei valori legali universali". A inizio novembre il parlamento del Montenegro ha adottato alcuni emendamenti alla legge che obbliga ora il presidente dello Stato a conferire il mandato per la composizione del nuovo governo al parlamentare che ha il maggior sostegno dell'Assemblea modificando una prerogativa che spettava finora al capo dello Stato. (Seb)