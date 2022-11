Colombia: arrestato alto grado dell'Eln dato per morto da un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Le forze di sicurezza della Colombia hanno confermato l'arresto di Carlos Alberto Ramirez "El Viejo", uno dei comandanti dell'Esercito di liberazione nazionale (Eln), ritenuto morto al termine di uno scontro armato effettuato lo scorso anno. Ramirez, con 35 anni di attività guerrigliera alle spalle, è ritenuto il capo politico del "Frente Occidental" dell'Eln, accusato di omicidi e di aver provocato fughe in massa della popolazione. "El Viejo" - che la Polizia sottolinea di aver arrestato grazie a un lavoro in coordinamento con l'intelligence -, era stato dato per morto lo scorso ottobre, in conseguenza di una operazione militare. "Non importa dove si nascondano, li troveremo sempre. El Viejo è stato neutralizzato. In meno di due mesi abbiamo colpito con forza il Frente Occidental", aveva detto l'allora ministro della Difesa colombiano, Diego Molano Aponte. (Mec)