Nato: viceministro Esteri Cirielli, alleati uniti e determinati a difendere vantaggio tecnologico

- Gli alleati della Nato sono ancora più uniti dopo l’invasione russa dell’Ucraina e determinati a difendere il loro vantaggio tecnologico. Lo ha detto Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri, aprendo oggi a Roma, alla Farnesina, la conferenza Nato Cyber Defense Pledge, organizzata da Italia e Stati Uniti con il sostegno del personale internazionale della Nato sul tema “Resilienza, preparazione e reattività alle minacce informatiche alle infrastrutture critiche”. “Invece di dividerci o indebolirci, l'aggressione non provocata e vergognosa della Russia all’Ucraina contro la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale ci ha uniti di più”, ha assicurato il viceministro, evidenziando che “l’Italia sta dando il suo contributo alla Nato nella deterrenza e nella difesa incluso il dominio della sicurezza informatica”. Cirielli ha osservato che quello in Ucraina è “un conflitto di logoramento che ci ricorda la Prima guerra mondiale, ma al tempo stesso è un esempio del campo di battaglia del XXI secolo”. “Vediamo trincee ma anche attacchi per interrompere le comunicazioni militari”, ha sintetizzato. (Res)