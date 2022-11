Rifiuti: Gualtieri, bonifica discarica Malagrottà è priorità dei prossimi anni per Roma e per territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- La discarica di Malagrotta, la più grande d'Europa, "ha costituito per anni il più grande sbocco di Roma" e adesso "la bonifica, che richiede interventi in sinergia con i territori" sarà "una priorità assoluta per i prossimi anni, per il territorio e la città". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo in apertura del consiglio straordinario congiunto dei Municipi XII e XI sulla bonifica della discarica di Malagrotta. La bonifica della discarica "è un debito nei confronti del territorio e a cui le istituzioni hanno deciso di porre rimedio - ha aggiunto il sindaco -. È un lavoro colossale, la quantità di rifiuti è di molto superiore a quella che avrebbe dovuto esserci, questa massa di rifiuti grava sul sito ma anche su tutta la zona circostante, è una priorità assoluta portare a compimento la bonfica anche se non si fa in pchi giorni", ha concluso. (Rer)