Rifiuti: Gualtieri, dopo bonifica discarica area Malagrotta sarà polmone verde per Roma

22 luglio 2021

- Per l'avvio della bonifica della discarica di Malagrotta a Roma "è stato fatto tutto il lavoro preliminare, un lavoro straordinario: è bene che il consiglio e i cittadini lo conoscano. La bonifica deve diventare la priorità dei prossimi anni, più il lavoro procederà speditatamente, tanto più si potrà procedere a una riqualificazione dell'area per trasformarla in un grande polmone ambientale come meritano i cittadini". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo in apertura del consiglio straordinario congiunto dei Municipi XII e XI sulla bonifica della discarica di Malagrotta.(Rer)