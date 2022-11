Cina: forze armate espandono base aerea nella provincia meridionale del Guangdong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate della Cina stanno espandendo una base aerea nella provincia meridionale del Guangdong. È quanto si apprende da alcune immagini satellitari ottenute dalla pubblicazione statunitense “Defense News”. Ex sede della sesta brigata aerea del comando del teatro orientale dell’aviazione, la base sorge nella contea di Suixi e si trova a soli 32 chilometri dalla base della Marina situata a Zhanjiang. Gli interventi nell’area militare di Suixi hanno riguardato la via di rullaggio, ampliata da 18 a 34 metri, e l’allargamento di due piazzali di parcheggio. È stata inoltre realizzata una pista d’atterraggio di 2,8 chilometri. Mahmud Ali, esperto di sicurezza internazionale presso l'Istituto di studi cinesi amministrato dall'università della Malesia, ritiene probabili i collegamenti operativi tra le due basi militari. "La base aerea dovrebbe offrire copertura aggiuntiva alle strutture navali e (garantire) la difesa aerea organica di Zhanjiang. La predominanza di aerei da combattimento nell'ordine di battaglia della base suggerisce la natura difensiva della struttura”, probabilmente progettata per proteggere le installazioni chiave nelle vicinanze, ha spiegato Ali. L’area è di particolare importanza nell’eventualità di un conflitto, in quanto sede di diversi porti d’altura e scali commerciali che servono anche le province di Hunan, Guangxi, Sichuan e Guizhou. (Cip)