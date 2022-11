Cina-Usa: ministero Esteri, blocco investimenti verso nostre aziende viola leggi di mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione degli Stati Uniti di continuare a bloccare gli investimenti verso le aziende cinesi legate al comparto della difesa viola le leggi di mercato e gli interessi dei suoi operatori. Lo ha dichiarato ieri in conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian, dopo che la Casa Bianca ha comunicato in una nota l’estensione del provvedimento che vieta alle aziende statunitensi di investire nelle compagnie cinesi inserite nella lista nera. Adottata nel 2020 a seguito della “emergenza nazionale” proclamata dal presidente Donald Trump, la politica è stata rafforzata dal successore Joe Biden con la firma di un ordine esecutivo a giugno 2021. La Cina sollecita gli Stati Uniti a “cessare di intraprendere azioni dannose per il funzionamento dei mercati globali e per i diritti e gli interessi degli investitori", ha detto Zhao.(Cip)