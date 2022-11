Spagna: per Almirall utile di 10,9 milioni di euro nei primi nove mesi del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda farmaceutica spagnola Almirall ha registrato un utile di 10,9 milioni di euro nei primi nove mesi dell'anno, a fronte di una perdita di 39,4 milioni di euro nello stesso periodo del 2021. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", il confronto dei risultati con l'anno scorso è influenzato da una cessione di prodotti nella prima metà del 2021 e da un reddito differito da AstraZeneca che si è concluso l'anno scorso. Le vendite di Almirall, sono aumentate del 5,3 per cento tra gennaio e settembre, raggiungendo i 633,8 milioni di euro, grazie ai prodotti lanciati di recente e alla forte performance delle attività dermatologiche in Europa che hanno registrato una crescita del 21 per cento su base annua. (Spm)