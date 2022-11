Sardegna: Commissione insularità, legge nazionale per istituire circoscrizione elettorale Isola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione speciale non vuole perdere neanche un minuto dopo l’approvazione della modifica dell’articolo 119 della Costituzione, in forza del quale “La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità”, e con questa proposta di legge nazionale, sottoscritta da tutte le parti politiche rappresentate in Commissione, vuole iniziare a declinare il principio di insularità. “La Commissione – ha spiegato il presidente Cossa – promuoverà nei prossimi giorni un incontro con i parlamentari sardi per illustrare e condividere con loro la proposta di legge nazionale e proseguire la collaborazione tra Consiglio regionale e Parlamento, fondamentale per l’attuazione del principio di insularità su tre temi principali: continuità territoriale, fiscalità ed energia”. “Anche a livello europeo - hanno spiegato i proponenti - sta crescendo la sensibilità verso le problematiche delle regioni insulari, scaturita nell’approvazione da parte del Parlamento europeo, a giugno 2022, della risoluzione “Patto per le Isole”, che ha l’obiettivo di ottenere una maggiore e più specifica attenzione delle Istituzioni europee nei confronti dei territori insulari”. La mancanza di un rappresentante eletto in Sardegna – hanno proseguito i proponenti – è un tema da sempre molto sentito nell’Isola, spesso tagliata fuori dalle più importanti sedi decisionali, ed è vissuto con molta sfiducia e insofferenza nei confronti delle istituzioni europee, anche perché vi è la piena consapevolezza che molte delle politiche e delle scelte che riguardano la Sardegna si sviluppano e vengono adottate proprio a livello europeo. (Rsc)