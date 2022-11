Ue: Bce, inflazione in area euro continua a essere "troppo elevata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione nell’area euro continua a essere “di gran lunga troppo elevata” e si manterrà su un livello superiore all’obiettivo per un prolungato periodo di tempo. Questo quanto spiegato nel bollettino economico della Bce, che ricorda come a settembre l’inflazione dell’area dell’euro ha raggiunto il 9,9 per cento. “Negli ultimi mesi l’impennata delle quotazioni dei beni energetici e alimentari, le strozzature dell’offerta e la ripresa della domanda dopo la pandemia hanno determinato una generalizzazione delle pressioni sui prezzi e un rialzo dell’inflazione. La politica monetaria del Consiglio direttivo mira a ridurre il sostegno alla domanda e a mettere al riparo dal rischio di un persistente incremento dell’inflazione attesa”, si legge nel documento. Il Consiglio direttivo ha deciso inoltre di modificare “i termini e le condizioni applicati alla terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (Omrlt-III). Durante la fase acuta della pandemia questo strumento è stato fondamentale per contrastare i rischi al ribasso per la stabilità dei prezzi”. Nella fase attuale, “alla luce dell’aumento inatteso ed eccezionale dell’inflazione, lo strumento deve essere ricalibrato per assicurare che sia coerente con il più ampio processo di normalizzazione della politica monetaria e rafforzi la trasmissione degli incrementi dei tassi di riferimento alle condizioni di concessione del credito bancario. Pertanto, il Consiglio direttivo ha deciso di modificare i tassi di interesse applicabili alle Omrlt-III a partire dal 23 novembre 2022 e di offrire alle banche ulteriori date per il rimborso anticipato volontario degli importi”. La ricalibrazione dei termini e delle condizioni delle Omrlt-III “contribuirà alla normalizzazione dei costi della provvista bancaria. La normalizzazione delle condizioni di finanziamento che ne conseguirà eserciterà, a sua volta, pressioni al ribasso sull’inflazione, concorrendo a ripristinare la stabilità dei prezzi nel medio periodo”.(Res)