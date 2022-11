Ue: Bce, crescita rimarrà contenuta anche nel breve periodo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dinamica moderata di crescita a livello globale si protrarrà anche nel breve periodo, dopo la contrazione del secondo trimestre del 2022. Questo quanto si legge nel bollettino economico della Bce. “Sebbene si riscontrino alcune circostanze positive per l’economia mondiale, legate all’ulteriore allentamento delle pressioni sulle catene di approvvigionamento derivante dai miglioramenti osservati nell’offerta e dalla flessione della domanda, persistono i rischi al ribasso. Essi sono associati al contesto di perdurante incertezza geopolitica, in particolare alle potenziali turbative connesse all’ingiustificata guerra mossa dalla Russia all’Ucraina e a un possibile peggioramento degli andamenti del coronavirus nel corso dell’autunno e dell’inverno”, si evidenzia nel documento. Nonostante l’attenuazione delle pressioni sulla filiera produttiva, “la dinamica dell’interscambio mondiale resta moderata in un contesto caratterizzato da un peggioramento delle prospettive economiche internazionali. L’attività economica dell’area dell’euro è probabilmente rallentata in misura significativa nel terzo trimestre del 2022 e il Consiglio direttivo si attende un ulteriore indebolimento per la parte restante dell’anno e l’inizio del 2023”. Nello specifico, “riducendo i redditi reali delle famiglie e spingendo al rialzo i costi per le imprese, l’inflazione elevata continua a frenare la spesa e la produzione. Le gravi interruzioni delle forniture di gas hanno peggiorato ulteriormente la situazione, e sia la fiducia dei consumatori sia quella delle imprese hanno subito un rapido calo, pesando anche sull’economia”. (segue) (Res)