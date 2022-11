Ue: Bce, crescita rimarrà contenuta anche nel breve periodo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bce sottolinea come la domanda di servizi stia rallentando, “dopo l’andamento vigoroso dei trimestri precedenti, a fronte della riapertura delle attività nei settori più colpiti dalle restrizioni dovute alla pandemia, e gli indicatori basati sulle indagini per i nuovi ordinativi nel settore manifatturiero stanno scendendo”. In aggiunta, l’attività economica mondiale cresce più lentamente “in un contesto di persistente incertezza geopolitica, soprattutto a causa della guerra in Ucraina, e di condizioni di finanziamento più restrittive. Il deterioramento delle ragioni di scambio, dovuto a un aumento più rapido dei prezzi all’importazione rispetto a quelli all’esportazione, grava sui redditi nell’area dell’euro”. Il mercato del lavoro ha continuato a mostrare un andamento positivo nel terzo trimestre, prosegue il documento, e il tasso di disoccupazione “è rimasto sul minimo storico del 6,6 per cento ad agosto. Se da un lato gli indicatori di breve periodo suggeriscono che l’occupazione ha continuato ad aumentare nel terzo trimestre, dall’altro l’indebolimento dell’economia potrebbe determinare un certo incremento della disoccupazione in futuro". (segue) (Res)