Ue: Bce, crescita rimarrà contenuta anche nel breve periodo (3)

- Per limitare il rischio di alimentare l’inflazione, le misure di bilancio volte a proteggere l’economia dall’impatto degli elevati prezzi energetici "dovrebbero essere temporanee e indirizzate alle categorie più vulnerabili". I responsabili delle politiche economiche dovrebbero incentivare la riduzione dei consumi energetici e rafforzare l’offerta di energia”. Allo stesso tempo, si legge ancora nel bollettino, “i governi dovrebbero perseguire politiche di bilancio che riflettono il loro impegno ad abbassare gradualmente gli elevati rapporti fra debito pubblico e Pil. Le politiche strutturali dovrebbero essere concepite per incrementare il potenziale di crescita e la capacità produttiva dell’area dell’euro e per rafforzarne la tenuta, contribuendo alla riduzione delle pressioni sui prezzi a medio termine”. (Res)