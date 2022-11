Cop 27: Nancy Pelosi guiderà delegazione del Congresso Usa alla conferenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, guiderà una delegazione del Congresso degli Stati Uniti alla conferenza Cop27. Lo ha riferito la stessa Pelosi in una nota pubblicato sul sito ufficiale. I delegati Usa riaffermeranno l'impegno del Congresso per continuare i progressi compiuti nell'affrontare le questioni relative al cambiamento climatico sotto la guida del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. "In un momento in cui l'umanità deve affrontare una crisi climatica in accelerazione, il Congresso degli Stati Uniti è orgoglioso di lavorare al fianco dei nostri partner in tutto il mondo per promuovere un futuro più sano, più sostenibile ed equo per tutti", ha affermato Pelosi. “La delegazione del Congresso parteciperà a incontri con partner, organizzazioni della società civile e giovani per discutere gli sforzi per promuovere l'azione per il clima e proteggere il pianeta", ha aggiunto la Speaker. (Cae)