Moldova: presidente Sandu, solo insieme preserveremo la nostra libertà e un futuro pacifico

- Solo insieme, con solidarietà, “potremo sopravvivere al prossimo inverno e preservare la nostra libertà” e un futuro democratico e pacifico. Lo ha detto la presidente della Moldova, Maia Sandu in una conferenza stampa congiunta con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che sta effettuando una visita a Chisinau. "La vostra visita a Chisinau parla dell'ottimo dialogo e delle strette relazioni tra la Moldova e l'Unione europea che abbiamo da tempo, ma soprattutto negli ultimi due anni, nonostante il periodo difficile che tutti stiamo attraversando. Un periodo segnato dalla guerra della Russia contro l'Ucraina, un attacco all'intero mondo libero che ci ha unito e ci ha reso più solidali che mai", ha detto Sandu. "L'ordine globale, basato sul diritto internazionale, è stato cinicamente e brutalmente violato dalla Russia il 24 febbraio. Gli ucraini oggi difendono la loro patria, il futuro e la libertà con le pistole in mano. Milioni di donne, bambini e anziani hanno trovato rifugio in altri Paesi. Abbiamo aiutato tutti coloro che sono arrivati in Moldova dal primo giorno e dal primo giorno abbiamo condannato questa guerra. Rispettiamo la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina e non riconosciamo l'annessione dei suoi territori orientali alla Federazione Russa", ha aggiunto Sandu.(Rob)