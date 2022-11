Serbia-Ungheria: ministri Esteri si incontrano a Sofia, focus su Kosovo e legami economici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic ha incontrato oggi l'omologo ungherese Peter Szijjarto a Sofia, in Bulgaria, dove si sta svolgendo la riunione dei ministri degli Esteri dell'Iniziativa centro-europea (Ince). Secondo la stampa locale, il capo della diplomazia serba ha espresso ancora una volta la sua gratitudine all'Ungheria per aver sostenuto la Serbia nel processo di integrazione europea e ha informato Szijjarto sulla situazione attuale in Kosovo. Dacic si è detto soddisfatto dei contatti regolari tra i due Paesi, ribadendo che le relazioni tra Serbia e Ungheria sono ai massimi livelli, grazie all'intenso scambio di visite dei funzionari, e si basano su un partenariato strategico e un sincero sostegno amichevole reciproco. I due ministri hanno discusso del proseguimento dei legami economici volti a una cooperazione sempre più intensa nel settore energetico e all'attuazione di progetti infrastrutturali congiunti. Il capo della diplomazia ungherese ha colto l'occasione per invitare il collega serbo a una visita bilaterale ufficiale in Ungheria e si è congratulato con lui per il suo nuovo incarico.(Seb)