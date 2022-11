Imprese: Generali, premi lordi in aumento a 59,8 miliardi, più 1,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Generali chiude i primi nove mesi del 2022 con premi lordi in aumento a 59.832 milioni di euro (+1,3 per cento), grazie al continuo sviluppo del segmento Danni. La raccolta netta Vita – si legge in una nota – si attesta a 7.667 milioni di euro (-25,3 per cento). Il calo è principalmente ascrivibile alla linea risparmio, in coerenza con la strategia di Gruppo di riposizionamento del portafoglio e con specifiche attività di in-force management. In diminuzione anche la linea unit-linked, riflettendo la maggiore incertezza del contesto macro-economico. La raccolta delle linee puro rischio e malattia evidenzia una crescita robusta. Le riserve tecniche Vita sono pari a 418,5 miliardi di euro (-1,4 per cento), riflettendo l'andamento dei mercati finanziari.