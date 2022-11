Imprese: Generali, risultato operativo in ulteriore crescita a 4,8 miliardi di euro, più 7,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Generali chiude i primi nove mesi del 2022 con un risultato operativo in ulteriore crescita a 4.770 milioni di euro (+7,8 per cento), grazie allo sviluppo positivo dei segmenti Vita e Danni. Il risultato operativo del segmento Vita (+23,9 per cento) e il New Business Margin (+0,68 per cento) – si legge in una nota – continuano a crescere, beneficiando del rialzo dei tassi di interesse. In aumento anche il risultato operativo del segmento Danni (+2,9 per cento). Il Combined Ratio si attesta a 93,3 per cento (+2,0 per cento), riflettendo una maggiore sinistralità, impattata anche dall’accelerazione dell’iperinflazione in Argentina. Senza considerare questo paese, il Combined Ratio si attesterebbe a 92,5 per cento (91,1 per cento nei primi nove mesi del 2021). Il risultato operativo del segmento Asset & Wealth Management raggiunge 714 milioni di euro (-7,5 per cento). La variazione è dovuta interamente alla contrazione delle commissioni di performance di Banca Generali, a seguito dell’andamento dei mercati finanziari. Il risultato operativo dell’Asset Management raggiunge 459 milioni di euro (+1,7 per cento). Cresce il risultato operativo del segmento Holding e altre attività (+9,9 per cento), principalmente per effetto del risultato del real estate.(Rin)