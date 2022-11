© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poste italiane chiude il trimestre con un utile netto in forte crescita, pari a 461 milioni di euro nel terzo trimestre del 2022, in aumento del 15 per cento. Nei primi nove mesi, l’utile netto è pari a 1,4 miliardi in aumento del 21,4 per cento.(Rin)