Imprese: Del Fante (Poste Italiane), performance finanziaria solida nel terzo trimestre

- “Grazie al continuo slancio alla crescita del business in tutte le divisioni del Gruppo e alla positiva implementazione del piano industriale '24SI Plus', Poste Italiane ha realizzato una nuova performance finanziaria solida nel terzo trimestre, con ricavi in forte aumento su base annua e un risultato operativo (Ebit) record nei primi nove mesi dell'anno, pari a quasi il doppio rispetto al 2017". Lo evidenzia Matteo Del Fante, Amministratore delegato e direttore generale di Poste Italiane, commentando i risultati finanziari al 30 settembre. "La chiave del nostro successo - spiega - risiede nell'attivazione di motori per la crescita all'interno di ciascuna business unit, assicurando al contempo una continua razionalizzazione dei costi, con l’obiettivo di disporre della flessibilità necessaria per meglio adattarsi ad un contesto macroeconomico in evoluzione. Siamo molto orgogliosi dei risultati conseguiti dalla divisione Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione dove, nonostante il difficile contesto di mercato, il recupero dei volumi dei pacchi nel terzo trimestre, unito alla riduzione dei costi, ha contribuito per il terzo trimestre consecutivo ad un risultato operativo (Ebit) positivo". (segue) (Rin)