Imprese: Del Fante (Poste Italiane), performance finanziaria solida nel terzo trimestre (2)

- "I ricavi dei Servizi Finanziari - continua Del Fante - sono stabili nel trimestre, grazie al contributo ricorrente del margine di interesse (Nii), che ha beneficiato del rialzo dei tassi di interesse. I ricavi dei Servizi Assicurativi hanno registrato una notevole crescita, a doppia cifra, grazie al solido contributo rinveniente sia dai prodotti del comparto assicurativo Vita che dal comparto Danni. I ricavi di Pagamenti e Mobile sono fortemente aumentati, evidenziando ancora una volta un tasso di crescita a doppia cifra, sostenuti dai pagamenti con carta. La valorizzazione di Lis all’interno del Gruppo è già in corso, con l’obiettivo di consolidare la leadership di PostePay nel business dei pagamenti e accelerando la strategia omnicanale di Gruppo. Sulla base di questi solidi risultati e fiduciosi che la nostra implementazione del Piano '24SI' stia procedendo nella giusta direzione, abbiamo aggiornato la nostra guidance sul risultato operativo (Ebit) del 2022. Ora ci aspettiamo che l’utile operativo raggiunga per il 2022 2,3 miliardi di euro, rispetto al nostro obiettivo originario di 2,0 miliardi di euro, riflettendo la solida performance da inizio anno e consentendo la distribuzione di un acconto sul dividendo di 0,21 di euro per azione. Grazie all'impegno e al senso del dovere mostrato dai nostri dipendenti, al successo dell’esecuzione del Piano 24SI e alla nostra visione di lungo termine, Poste Italiane è ben posizionata per continuare a generare valore, anche in un contesto di mercato complesso". (Rin)